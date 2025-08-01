Çankırı\'da Kağıt Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kağıt fabrikasının hammaddelerinin depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Çekeş ilçesi Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB'de faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının hammaddelerinin depolandığı alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çerkeş ilçesi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da ekiplerin çalışmalarını olay yerinde takip etti. - ÇANKIRI