Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Çankırı\'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi\'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün, vücuduna yapışan kene sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akgün'ün ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürü vatandaşları uyardı.

17.07.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da vücuduna kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Akgün'ün vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Akgün, hastanede tedavi altına alındı. Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Akgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"İl Sağlık Müdürü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyardı"

KKKA'dan korunmak için uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Oturulacak yerlere de açık renkli örtü serilmelidir. Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılmalıdır. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edilmeli ya da ettirilmelidir. Çocukların vücutları da mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir. Keneye çıplak elle dokunulmamalıdır. Kene tutulumu ya da temas öyküsü varsa acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Keneyi hafife almak ölümcül olabilir" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ali Akgün, Çankırı, Ilgaz, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:34 Kerem Kınık’ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor Kerem Kınık'ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü! Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement