Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 16:09
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Gül (19) yönetimindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Burak H. (19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şahin Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Burak H. ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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