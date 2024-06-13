Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

3.Sayfa

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Gül (19) yönetimindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Burak H. (19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şahin Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Burak H. ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI