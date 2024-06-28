Çankırı'da otomobil takla attı, genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da otomobil takla attı, genç hayatını kaybetti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yaralı genç hastanede hayatını kaybetti. Genç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde defnedilecek.

28.06.2024 15:58
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin takla tarak hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 13 Haziran'da Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Gül (19) yönetimindeki 37 ER 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Burak Hasar (19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şahin Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Hasar ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasar, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burak Hasar'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde defnedilecek. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da otomobil takla attı, genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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