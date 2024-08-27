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Çankırı'da sağanak yağış: Ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile ilçede bulunan ev, iş yeri ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı bölgelerde zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı.