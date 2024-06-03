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Çankırı'da tartıştığı kişi tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Uysal (66) ile N.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. N.E., Erol Uysal'ı darp ederek ağır yaraladı. Durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çankırı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırılan uysal'ın durumunun iyi olduğu, takip amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Sağlık Müdürü ziyaret etti

Yaşanan olay sonrası İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya yoğun bakımda hastayı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yetkililere ilgilenilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Dr. Sarıkaya, yaşanan olayı kınadığını belirtti. - ÇANKIRI