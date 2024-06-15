Çankırı'da Tofaş Otomobil Alev Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde hafif ticari araç ile Tofaş marka otomobil alev alev yandı. Kazda kullanılmaz hale gelen Tofaş'taki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kıvçak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu. Kazada, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede araç içerisindeki kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.G. (64) ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI