Çankırı\'da Trafik Kazası: 14 Yaralı

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Çankırı'da midibüs, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si hastaneden taburcu edildi. 2 yaralının da tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında midibüs, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada yaralanan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K., kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavilerin ardından 12 kişi hastaneden taburcu edildi. Yaralılardan H.K. ve S.Y.'nin tedavisi ise devam ediyor. - ÇANKIRI