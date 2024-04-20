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Çankırı'da ve ilçelerinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Çankırı ve ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde apartmanların ve Ilgaz ilçesinde bulunan hükümet konağının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ağaçlar devrildi. Ekipler, devrilen ağaçları yollardan budayarak kaldırabildi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. - ÇANKIRI