Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı\'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

16.04.2024 18:19
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 225 adet galara, 0,25 gram esrar, 0,66 gram kokain, 0,38 gram metamfetamin, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 115 araç trafikten men edilirken bin 774 araç sürücüsüne 4 milyon 117 bin 844 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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