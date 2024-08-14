Çankırı\'da yapılan trafik denetimlerinde bin 720 araç sürücüsüne 3 milyon 516 bin 3 TL ceza uygulandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 720 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 516 bin 3 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-12 Ağustos tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde araç ve sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde86 araç trafikten men edilirken, bin 720 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 516 bin 3 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI