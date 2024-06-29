Çankırı\'da Zabıta Ekipleri Tarafından Yapılan Denetimlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere El Konuldu

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Çankırı'da zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve yaşanacak mağduriyetin önüne geçmek amacıyla, kentteki 15 zincir markette denetim yaptı. Ekipler, denetimde ürünlerin son kullanma tarihini, gramajını, raf ve kasa fiyatlarını titizlikle kontrol etti. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 304 adet ürüne tutanakla el konuldu. Son tarihi geçmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi. İşletmelere ise cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI