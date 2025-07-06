Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Çankırı\'daki Orman Yangını Kontrol Altında
06.07.2025 23:43
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Ilgaz'da çıkan yangın, 4 hektar alanda hasara yol açtı, ekipler 6.5 saatlik mücadeleyle kontrol edebildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 6 buçuk saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Arkadaşların göstermiş olduğu fedakarca emek ve çalışmayla 4 hektarlık bir alanla bu yangını ucuz atlattık" dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki Yuvasaray köyü mevkiinde öğlen saatlerinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. 3 helikopter, 27 arazöz, 12 tanker ve 257 personel tarafından yürütülen çalışma neticesinde yangın saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre ise 4 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD'a ait termal donlarla da yangın alanı takip ediliyor.

"4 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğünü değerlendiriyoruz"

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de söndürme çalışmalarını bölgede takip etti. Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Vali Taşolar, "Bugün saat 15.02'de 112 Acil Çağrı Merkezimize Ilgaz ilçesi Yuvasaray ve Çeltik köyleri arasında bir orman yangını ihbarı alındı. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle 19 dakika içerisinde müdahale etmeye başladılar. Şu an itibariyle 3 helikopter, 27 arazöz ve 12 tanker ve 257 personelle müdahalemize devam ediyoruz. Çok şükür, saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alındığı müjdesini verebiliriz. Takribi değerlendirmelerimizde 4 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki adli ve idari süreçleri devam edecektir" dedi.

"Arkadaşların fedakarca emek ve çalışmayla 4 hektarlık bir alanla bu yangını ucuz atlattık"

Ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Taşolar, "Ankara Orman Bölge Müdürümüz koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımız güzel bir iş birliği ve koordinasyon örneği sergiledi. Bizler için çok tehlikeli olabilecek ve ciddi bir orman alanına zarar verebilecek bir yangını çok şükür ucuz atlattık. Ben başta bölge müdürümüz olmak üzere, Kaymakamımıza, AFAD başkanımıza, Kızılay başkanımıza ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Can ve mal kaybımız çok şükür yok. Arkadaşların göstermiş olduğu fedakarca emek ve çalışmayla 4 hektarlık bir alanla bu yangını ucuz atlattık" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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