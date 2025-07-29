Çankırı\'daki Orman Yangınına Köylüler Destek Verdi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek veriyor. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekiplerle birlikte yoğun çaba sarf eden köylüler, söndürme faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyor.

Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan Orman İşletme, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 7 helikopterle, karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Orman yangınına, bölge halkı da seferber oldu. Köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerle koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan vatandaşlar, yangınla mücadelede büyük bir özveri gösterdi. - ÇANKIRI