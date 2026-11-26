Adıyaman'da 2. sınıf öğrencisi olan bir çocuk, kalem almak üzere elini koyduğu çantadaki akrebin sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Muhammed K'nın çantasına, nereden girdiği henüz belirlenemeyen bir akrep girdi. Sabah saatlerinde okula gelen Muhammed K., kalem almak için elini çantanın içine koyduğu sırada akrep tarafından sokuldu. Durumu fark eden okul görevlileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.