Carolina'da Orman Yangınları: Eyalette Olağanüstü Hal - Son Dakika
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Carolina'da Orman Yangınları: Eyalette Olağanüstü Hal

Güney ve Kuzey Carolina'daki 175 noktada devam eden yangınlar 4 bin 700 dönüm alanı yok etti.

03.03.2025 13:49
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ABD'nin Güney ve Kuzey Carolina eyaletinde cumartesi günü başlayan orman yangınları 175 noktada devam ederken, Güney Carolina'da 4 bin 200, Kuzey Carolina'da ise yaklaşık 500 dönümlük ormanlık alan yandı.

ABD yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Güney ve Kuzey Carolina eyaletinde cumartesi günü başlayan orman yangınları 175 noktada devam ederken, Güney Carolina'da 4 bin 200, Kuzey Carolina'da ise yaklaşık 500 dönümlük alan yandı.

Yetkililer, Güney Carolina'nın Horry County bölgesindeki turistik Myrtle Beach şehrinde şiddetlenen orman yangınının Carolina Ormanı yakınlarında yaşayanları tehdit ettiğini söyleyerek, sakinleri tahliye çağrısı yapılması halinde çantalarını ve acil durum planlarını hazırlamaları konusunda uyardı. Güney Carolina Orman Komisyonu'na göre, Myrtle Beach'te hızla yayılan yangın bin 600 dönümden fazla alanı küle çevirdi. Komisyon, Pazar akşamı itibarıyla yangının yüzde 30'unun kontrol altına alındığını bildirdi.

Güney Carolina'da ateş yakma yasağı

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalet genelinde orman yangınlarına müdahale çabalarını daha fazla desteklemek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. McMaster yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü hal, toplumlarımızı bu orman yangınlarından korumak için yorulmadan çalışan ve hayatlarını riske atan ilk müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamaktadır" dedi.

McMaster ayrıca, cumartesi gününden itibaren eyalet çapında "ateş yakma" yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu. McMaster yaptığı paylaşımda, "Bu, Güney Carolina'da açık havada ateş yaktığınız için hapse girebileceğiniz ve gireceğiniz anlamına geliyor, nokta" dedi.

Can kaybı yok

Eyalete bağlı Horry County yetkilileri okullar ile ilgili açıklama yaparak, "Birçok öğrencinin, ailelerinin ve personelin orman yangınlarından hala etkilenmiş olabileceğinin farkındayız. Esnek olmaya ve her bir bireyle duruma göre çalışmaya kararlıyız. Siz veya aileniz yangınlar nedeniyle zorluklar yaşıyorsanız, özel durumlarınızı ve ihtiyaçlarınızı görüşmek üzere okulunuzla iletişime geçmenizi öneririz" ifadelerini kullandı.

Güney Carolina 56. Bölge Temsilcisi Tim McGinnis kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini ve hiçbir yapının kaybolmadığını söyledi.

Kuzey Carolina'da 400 ila 500 dönüm arasında alan yandı

Kuzey Carolina'da da çalılıkta başlayan yangının büyüyerek, Asheville şehrinin yaklaşık 40 mil güneyindeki Blue Ridge Dağları'ndaki yerleşim yerlerini tehdit ettiği aktarildı. Polk County Acil Durum Yönetimi'ne göre yangın 400 ila 500 dönüm arasında bir alanı kül etti. - CAROLINA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Carolina'da Orman Yangınları: Eyalette Olağanüstü Hal - Son Dakika

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