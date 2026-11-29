Çatalca'da sağanak yağışın etkisiyle mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İstanbul itfaiyesi, o anları paylaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da taşkına yol açtı. Yağışın ardından derenin taşması üzerine çevrede bulunan çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle vatandaşlar, bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edildi. İstanbul itfaiyesi, selde mahsur kalanların kurtarılma anlarını paylaştı.