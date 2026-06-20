Çatalca'da Yamaç Paraşütü Kazası - Son Dakika
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Çatalca'da Yamaç Paraşütü Kazası

Çatalca\'da Yamaç Paraşütü Kazası
20.06.2026 20:13
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Çatalca'da yamaç paraşütünün kayalıklara çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Çatalca'da yamaç paraşütünün kayalıklara çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde, Tahsin G. (56) kontrolünde olan ve D.N.S.'nin de (13), bindiği paraşüt uçuş sırasında etkili olan rüzgara kapıldı. Kontrolden çıkan paraşüt, Ormanlı Sahili'ndeki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi mahsur kaldıkları yerden yaralı olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, yaralıların kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çatalca ilçemizde yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımızın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatalca'da Yamaç Paraşütü Kazası - Son Dakika

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