Çatalca TEM Otoyolu Gişelerinde Uyuşturucu Operasyonu

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Çatalca TEM otoyolu gişelerinde ekiplerce durdurulan tırın dorsesinden 915 parça halinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden toplam ağırlığı 921 Kilogram gelen skunk maddesi ele geçirildi. 4 adet suç kaydı olan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen tırı Çatalca TEM otoyolu gişelerinde saat 03: 00 sıralarında durdurdu.

921 Kilogram gelen SKUNK Maddesi ele geçirildi

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları neticesinde tırın dorsesinden 915 parça halinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden toplam ağırlığı 921 Kilogram gelen SKUNK Maddesi ele geçirildi. Durdurulan tırın içerisinde bulunan şüpheliler M.V. ve A.A.'nın benzer suçlardan 4 adet kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheliler 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL