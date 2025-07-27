Çatalzeytin\'de Otomobil Yangını Ormanlık Alanı Tehdit Etti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin ve köylülerin çabalarıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Patladun Yaylası'nda ormanlık alanda yapılan kesim çalışmaları sırasında Salim Altundal'a ait otomobilde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sardığı yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanda büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. - KASTAMONU