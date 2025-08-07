Çatalzeytin\'de Yangın: Ev ve Ambar Yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde alevlere teslim olan ev ve ambar kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ünlü isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın evin yanında bulunan ahşap ambara da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevlerin sıçradığı üç evi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. Çıkan yangında ev ve ambar ve kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU