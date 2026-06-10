Çaybaşı'nda Patpat Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Çaybaşı'nda Patpat Kazası: 1 Ölü

Çaybaşı\'nda Patpat Kazası: 1 Ölü
10.06.2026 13:10
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 67 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Ozan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Demir, (67) fındık bahçesinden yokuş aşağı indiği sırada, "patpat" olarak bilinen tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sonrası Kemal Demir'in cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Çaybaşı, Yaşam, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaybaşı'nda Patpat Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaybaşı'nda Patpat Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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