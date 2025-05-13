Çaybaşı'nda Tragedi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çaybaşı'nda Tragedi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Çaybaşı\'nda Tragedi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Anneler Günü'nde ağaçta asılı bulunan Arzu Ay, eşi tarafından eziyet gördüğü gerekçesiyle öldü.

13.05.2025 15:39
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Anneler Günü'nde evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulunan kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi 20 yaşındaki Arzu Ay, evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba evinden son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Arzu Ay için Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alındıktan sonra aynı mahalledeki Asak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ailesi, "Seni koruyamadık, senin canını çok mu yaktılar yavrum? Sen bir yerlere sığınamadın mı yavrum?" şeklinde feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.
Eşi tutuklandı
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C. A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı. Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C. A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı. Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C.A. ve anne K.A., Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çaybaşı'nda Tragedi: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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