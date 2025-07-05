Çaycuma\'da Çöplerin Yakılması Sonucu Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çöplerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Serdaroğlu köyünde kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çöplerin yakılması sonucunda alevler ormanlık alana sıçradı. Yangını fark edenler durumu Karapınar Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü ve sonrasında ise soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Öte yandan, çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK