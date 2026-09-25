Çayırova'da okul kantinlerinde zabıta denetiminde aksaklıklara cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Çayırova'da okul kantinlerinde zabıta denetiminde aksaklıklara cezai işlem uygulandı

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Çayırova\'da okul kantinlerinde zabıta denetiminde aksaklıklara cezai işlem uygulandı
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Çayırova Belediyesi Zabıta ekipleri, 2025-2026 eğitim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. Hijyen, fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve mevzuata uygunluk kontrol edilirken tespit edilen aksaklıklara cezai işlem uygulandı.

Çayırova'da okul kantinlerinde denetim yapan zabıta ekipleri; hijyen, fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirerek tespit edilen aksaklıklara yönelik işlem uyguladı.

İlçe genelinde tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde de denetim gerçekleştiriyor. Belirlenen program doğrultusunda ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarını gezen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buradaki kantinlerde mevzuata yönelik denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimler kapsamında, okul kantinlerinde hijyen, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanma tarihi, ürün tarife kontrolü, kantin işletme belgesi, kantin mevzuatına uygun ürünlerin satışı vb. konulara dikkat edildi.

Denetimler devam edecek

Öğrencilerin sağlığını korumak ve onların da gıda güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışanların hijyen eğitim belgelerini de denetledi. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrenci sağlığını korumak adına denetimlerine ara vermeden devam edeceğini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik cezai işlem uygulaması da gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaZabıtaEğitimGüncelSon Dakika

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