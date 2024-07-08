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Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı Nursel Bircan'ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut'un (58), alzheimer hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), yaşadıkları tartışmanın ardından Karabulut'un, çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurması nedeniyle hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

"İşten çıkartıyorum diye üzerime geldi"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut, "Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm" dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.