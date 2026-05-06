Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıla Kadar Hapis İstemi
Çekmeköy'de Öğretmen Cinayeti: 126 Yıla Kadar Hapis İstemi

06.05.2026 02:30
Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in bıçakla öldürülmesi davasında sanık ikinci kez hakim karşısında.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan ve 126 yıla kadar hapsi istenen Furkan Samet Bakalım ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 2 Mart tarihinde saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı Avukatı da hazır bulundu. Mahkeme duruşmaya gelmeyen tanıklara zorla getirilme kararı düzenlerken, görüntülerin de bilirkişiye gönderilerek yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Hazırlanan iddianamede öğretmen Çelik'i öldürüp 3 kişiyi de yaralayan sanığın, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme', 'Çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

