Çekmeköy'de öğretmen cinayeti: 37 yıl hapis - Son Dakika
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Çekmeköy'de öğretmen cinayeti: 37 yıl hapis

18.06.2026 15:40
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Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 1 öğretmen ile 1 öğrenciyi de yaralayan sanık Furkan Samet Bakalım'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık, toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Mart tarihinde saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet Bakalım (17), öğrenci arkadaşı S.K. (15) ve öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A.'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralı öğretmen ve öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı veEğitim-İşSendikası'nın avukatları ve Çelik'in ailesi hazır bulundu. Sanık Furkan Samet Bakalım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi.

Mahkeme, sanık Furkan Samet Bakalım'ın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de öğretmen cinayeti: 37 yıl hapis - Son Dakika

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