Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel motosiklet kazası geçirdi - Son Dakika
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel motosiklet kazası geçirdi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in motosiklet kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

23.05.2024 22:35
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Çekya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, "Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak" denildi. - PRAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel motosiklet kazası geçirdi - Son Dakika

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