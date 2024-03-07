Çekya\'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

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Çekya'nın başkenti Prag'da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, sokakları traktörlerle kapatarak Hükümet Ofisi'nin önüne hayvan gübresi döktü.

Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin tarım politikalarına tepkileri sürüyor. Çekya'nın farklı noktalarından yola çıkan yüzlerce çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak başkent Prag'a geldi. Yolları traktörleriyle kapatarak trafiği tıkayan çiftçiler, Hükümet Ofisi önünde bir araya geldi. Çiftçiler Hükümeti Ofisi'nin önüne hayvan gübresi dökerek tarım politikalarını protesto etti. Çek Tarım Odası Jan Dolezal protesto öncesinde yaptığı açıklamada, "Durum iyi değil ve sürekli kötüleşiyor. Koalisyon hükümetinin siyasi iradesi eksik kaldığında kamuoyu önünde yardım istememiz gerekiyor" dedi.

Bakan'dan gübre tepkisi

Tarım Bakanı Marek Vyborny sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin protesto hakkına saygı duyuyorum ve çiftçilerle adil bir görüşmeye hazırım. Toplu taşıma da dahil olmak üzere Prag'daki trafiği engellemeyeceğine söz veren organizatörlerden de dürüst bir yaklaşım bekliyorum. Tramvay raylarına atılan gübreyi böyle öyle bir yaklaşım olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin talepleri

Çek Tarım Odası, tarım arazileri için emlak vergisinin düşürülmesi, çiftçilikte istihdamı desteklemek için 2022 seviyelerine ve programlarına uygun sübvansiyon sağlanması, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik Yeşil Anlaşma planının getirdiği kısıtlamaların kaldırılması ve başta Ukrayna'dan olmak üzere ithal edilen ürünlerle ortaya çıkan haksız rekabete son verilmesi çağrısında bulunuyor. - PRAG