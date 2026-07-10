Çekya'da Yangın: 75 Bin Ayakkabı Kül Oldu - Son Dakika
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Çekya'da Yangın: 75 Bin Ayakkabı Kül Oldu

10.07.2026 10:20
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Zlin'deki depo yangınında 75 bin ayakkabı yanarken, binanın bir bölümü çöktü fakat yaralanan olmadı.

Çekya'nın Zlin kentindeki ayakkabı deposunda çıkan yangın sonucu binanın bir bölümü çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, yangında 75 bin ayakkabı küle döndü.

Çekya'nın Zlin kentindeki depo olarak kullanılan eski ayakkabı fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler fabrikanın 9'uncu katını sardı. Bölgeye yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter sevk edildi. Binadan yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, yaralanan olmadı. İlerleyen saatlerde binanın bir bölümü çöktü, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yangın yerel saatle 22.00 civarında kontrol altına alınırken, 75 bin ayakkabı kül oldu. Yetkililer, daha fazla çökme riskinin bulunduğunu belirtti. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zlin'in simgelerinden biri olarak bilen eski Bata ayakkabı fabrikası, Çek ayakkabı şirketi Vasky tarafından kiralanmıştı ve şirketin merkez deposu olarak kullanılıyordu. Şirket, depolanan malların perakende değerinin 7.2 milyon Euro civarında olduğunu belirtti. Vasky'nin kurucusu ve sahibi Vaclav Stanek yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Elimizde kalan tek ayakkabı, mağazalarımızdaki ayakkabılar" dedi ve üretimin farklı bir tesiste devam ettiğini aktardı. - PRAG

Kaynak: İHA

Çek Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Çevre, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'da Yangın: 75 Bin Ayakkabı Kül Oldu - Son Dakika

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