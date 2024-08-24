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Çelik Kanatların gösterisi nefesleri kesti

MUŞ - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde yaptıkları gösteri büyük beğeni topladı.

26 Ağustos 1071'de Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı zaferin anısına düzenlenen etkinlikte, Çelik Kanatların gösterisi izleyenleri büyüledi. Gösteri, Malazgirt'in tarihi önemine vurgu yaparken, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir coşku ile o anları takip eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Mehmet Abbas Bakış, Çelik Kanatları izlemenin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Çelik Kanatların gösterisini izledik, gerçekten duygulanmamak elde değil. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah bu etkinlik yüzyıllarca devam eder. Çok güzel etkinlikler oluyor. Çevre illerinden vatandaşlarımızı kutlamalara davet ediyorum" dedi.

Çelik Kanatların gösterisini Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, kaymakamlar, belediye başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar birlikte izledi.