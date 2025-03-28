Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü - Son Dakika
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Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü

Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü

Nisan ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan Sustalı Ceylan dizisinde, 'Atmaca' karakterine hayat verecek olan Celil Nalcakan, uzun süredir ertelediği sağlık sorununu çözmek için ameliyat masasına yattı. 6 saat süren operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, sürecin başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

28.03.2025 09:47
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Nisan ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan Sustalı Ceylan dizisinde, 'Atmaca' karakterine hayat verecek olan Celil Nalcakan, önceki gün ameliyat masasına yattı. Yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçiren Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Nalçakan geçirdiği operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı, "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı…" Hayranları, Nalçakan'ın paylaşımı sonrası geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Celil Nalçakan'ın, "Sustalı Ceylan" dizisinin çekimlerine kısa sürede dönmesi bekleniyor.

3-sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Keser Sapı:
    yazmadıklarına gore basur heralde. gecmıs olsun 8 0 Yanıtla
  • Necdet null:
    atv izlenmez yandaş kanal 2 4 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    HER İNSANDA BASUR VAR KİMSİNİNKİ KIÇININ İÇİNDE DIŞARIYA ÇIKMAYA YOL ARIYO KİMİNİNKİ YANLIŞ BESLENMEDWN DIŞARIYA ÇIKIYO YANİ BASUR VAR DİYEN ARKADAŞIN KIÇININ İÇİNDEKİ DIŞARI ÇIKABİLİR DİKKAT ETSİN 2 1 Yanıtla
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