Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanırken yaptığı esprilerle sınıfı kahkahaya boğdu. İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili sorusuna verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

31.03.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullandı. Sınıfı kahkahaya boğan ünlü komedyen kendisini görüntüleyen İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili "katlarken zorlandınız mı" sorusuna verdiği "Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de" cevabı kahkahaya boğdu.

31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesinde sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da oyunu erken kullanmayı tercih eden ünlülerden biri oldu. Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 10.00 sıralarında oy kullanmayan gelen Cem Yılmaz, sırada bekleyen milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı. Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz sınıfa girmeden önce gazetecilere, "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" esprisi yaptı.

"Evden beraber geldik, onlar erken uyandı kahvaltı hazırladı"

Ardından sınıfa giren Yılmaz, 1246 nolu sandığın başına geldi. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Allah, Allah, tuhaf. Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti. Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz gazeteciler için, "Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı" demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra seçmen pusulasını bekleyen Yılmaz sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak "üstümde yok" dedi. Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu.

Sınıf adeta kahkahaya boğuldu

Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Yılmaz kendisini bekleyen muhabirlerin "atarken çekelim" cümlesine karşın pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yaptı. Oyunu attıktan sonra gazetecilere dönen Yılmaz, "Gelmeyin, bir şey yapmayacağım" diyerek çıktı. Kendisine mikrofon uzatan muhabirlerin sorusuna cevap veren Yılmaz, "Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, "Evet" dedi.

İHA muhabirine verdiği cevap kahkahaya boğdu

İHA muhabirinin "zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde" sorusuna ise Yılmaz, "Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de" cevabı duyanları kahkahaya boğdu. Ardından "Şimdi kimler kimler geliyor. Tarkan'ı gördüm" diyerek yürüyen Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cem Yılmaz, Beşiktaş, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da parkta yürüdüğü esnada düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
    11:15 Çorum'da parkta yürüdüğü esnada düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

    Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan Mahzuni Şerif Parkı'nda yürüyüş yaparken rahatsızlanan Berdan K.(46), 112 sağlık ekibi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Bingöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 5 Yaralı
    11:15 Bingöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 5 Yaralı

    Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • İstanbul'da ünlüler oy kullanmak için sandık başına geçti
    11:14 İstanbul'da ünlüler oy kullanmak için sandık başına geçti

    İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Candan Erçetin, Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay da oy kullanan ünlüler arasında yer aldı.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personeli Seçim Güvenliği İçin Sahada
    11:07 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personeli Seçim Güvenliği İçin Sahada

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 57 bin personel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenliği için sahada çalışıyor. Zorunlu haller dışında izinleri kaldırılan polis ekipleri, okulların her katında ve bahçe alanlarında görev alırken, ana arterler, tarihi ve turistlik yerler ile meydanlarda denetimlerini sıklaştırıyor. Görevlerini seçim sonuçları açıklanana kadar sürdürecek olan polis ekipleri, sorunsuz ve güvenli bir seçim ortamı sağlamak için mesai mefhumu gözetmiyor.

  • Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
    11:05 Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, av tüfeğiyle arkadaşını korkutmak istediği öne sürülen M.M.Y'nin silahının ateş alması sonucu Serdal Koyuncu (35) hayatını kaybetti. Koyuncu, hastaneye kaldırıldığı sırada kurtarılamadı. Polis ekipleri, M.M.Y'yi gözaltına aldı.

  • Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
    11:00 Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

    Çorum'da seyir halindeki otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada çok sayıda yaralı var
    10:56 Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada çok sayıda yaralı var

    Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemleri sırasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Olaya müdahale için sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavga devam ederken güvenlik güçleri olaya müdahale etmek için takviye jandarma ekiplerini otobüslerle bölgeye gönderdi.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
    10:48 Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Adana'da akıntıya kapılan 2 çocuktan biri hayati tehlikeyi atlattı
    10:41 Adana'da akıntıya kapılan 2 çocuktan biri hayati tehlikeyi atlattı

    Adana'da dün akıntıya kapılan 2 çocuğun kuzen olduğu ve birinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Abdullah Turan ve Ebubekir Turan isimli çocuklar sulama kanalına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı. Ebubekir Turan'ın durumu iyi olurken, Abdullah Turan'ın durumu hala ağır.

  • Kayseri'de kayıp 150 koyun dron ile bulundu
    10:34 Kayseri'de kayıp 150 koyun dron ile bulundu

    Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 150 adet koyun, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı arama sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Güllüce Mahallesi'nde ikamet eden M.N.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri gece saatlerinde kayıp hayvanları dron ile arazide buldu.


10:56 YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı
10:56 Diyarbakır’da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada çok sayıda yaralı var
10:33 CHP lideri Özel oyunu Manisa’da kullandı: Huzurlu bir seçim olsun CHP lideri Özel oyunu Manisa'da kullandı: Huzurlu bir seçim olsun
10:12 Şanlıurfa’da seçim gerginliği Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
10:44 Survivor’da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi Gözyaşlarına boğuldular Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:29 İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti
09:11 Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu
09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 11:32:49. #1.11#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement