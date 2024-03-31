Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullandı. Sınıfı kahkahaya boğan ünlü komedyen kendisini görüntüleyen İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili "katlarken zorlandınız mı" sorusuna verdiği "Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de" cevabı kahkahaya boğdu.
31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesinde sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da oyunu erken kullanmayı tercih eden ünlülerden biri oldu. Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 10.00 sıralarında oy kullanmayan gelen Cem Yılmaz, sırada bekleyen milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı. Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz sınıfa girmeden önce gazetecilere, "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" esprisi yaptı.
"Evden beraber geldik, onlar erken uyandı kahvaltı hazırladı"
Ardından sınıfa giren Yılmaz, 1246 nolu sandığın başına geldi. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Allah, Allah, tuhaf. Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti. Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz gazeteciler için, "Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı" demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra seçmen pusulasını bekleyen Yılmaz sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak "üstümde yok" dedi. Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu.
Sınıf adeta kahkahaya boğuldu
Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Yılmaz kendisini bekleyen muhabirlerin "atarken çekelim" cümlesine karşın pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yaptı. Oyunu attıktan sonra gazetecilere dönen Yılmaz, "Gelmeyin, bir şey yapmayacağım" diyerek çıktı. Kendisine mikrofon uzatan muhabirlerin sorusuna cevap veren Yılmaz, "Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, "Evet" dedi.
İHA muhabirine verdiği cevap kahkahaya boğdu
İHA muhabirinin "zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde" sorusuna ise Yılmaz, "Sizin esprilerinizi kim yazıyor. Bana amatör geldi de" cevabı duyanları kahkahaya boğdu. Ardından "Şimdi kimler kimler geliyor. Tarkan'ı gördüm" diyerek yürüyen Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Cem Yılmaz, oy kullanırken yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu - Son Dakika
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