ÇEMBER-15 operasyonlarında 2 bin 840 firari yakalandı - Son Dakika
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ÇEMBER-15 operasyonlarında 2 bin 840 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür devam eden ÇEMBER-15 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı ve hangi suçlardan arandığı bilgileri de paylaşıldı.

28.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-15 operasyonlarında 2 bin 840 firari yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür devam eden ÇEMBER-15 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı bilgisini de paylaşan Yerlikaya, 2 bin 797 şahsın son 5 yıldır, 25 şahsın 5 ile 10 yıldır, 18 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahsın ise 10 yıl ve üzerinde arandığını kaydetti.

Yerlikaya, şahısların ise hangi suçlardan arandığını şöyle ifade etti:

"Hırsızlıktan 442 şahıs, dolandırıcılıktan 250 şahıs, yağmadan 103 şahıs, adam öldürmeden 22 şahıs, cinsel suçlardan 67 şahıs, narkotik suçlarından 450 şahıs, terörden 45 şahıs ve kaçakçılık, organize 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi."

Öte yandan Yerlikaya, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahısların; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ÇEMBER-15 operasyonlarında 2 bin 840 firari yakalandı - Son Dakika

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