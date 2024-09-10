Çember-22 Operasyonunda 3 Bin 126 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çember-22 Operasyonunda 3 Bin 126 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılık gibi suçlardan aranan kişilerin yakalandığı belirtildi.

10.09.2024 08:14
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"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 126 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 3 bin 93'ünün 5 yıla kadar, 21'inin 5-10 yıl arası, 12'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 497'sinin hırsızlık, 199'unun dolandırıcılık, 87'sinin yağma, 65'inin adam öldürme, 92'sinin cinsel suçlardan, 561'inin narkotik suçlardan ve 281'inin kaçakçılık ve organize suçları işledikleri için arandığı belirlendi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çember-22 Operasyonunda 3 Bin 126 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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