Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini bavulla yol kenarına bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu Ece Gül'e ölümünden önce uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Cemil Koç'un Türkmenistan uyruklu Ece Gül'ü darbettiği ve iple bağladığı anlar yer aldı. Görüntülerde Koç'un Ece Gül'ün ayaklarını bağlayarak dakikalarca şiddet uyguladığı görüldü.

Eski polis memuru Cemil Koç ile Türkmenistan uyruklu Ece Gül arasında yaşanan olayın ardından genç kadının "yüksekten düştüğü" belirtilerek hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Olayın meydana geldiği evde boğuşma izleri ve çok sayıda kan izi bulunduğu iddia edilirken, Cemil Koç'un o dönemde tutuklanmadığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL