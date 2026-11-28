Bartın'da bir kadın sürücü, cenaze evinden dönerken aniden yola çıkan domuzlardan kaçmaya çalıştı; araç önce "dur" yazan trafik levhasına, sonra da yol kenarındaki betondan yapılmış su tahliye kuyusuna çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Hoca Köyü mevkiinde seyreden ve kadın sürücü G.Y'nin kullandığı 74 AY 712 plakalı aracın önüne 2 adet domuz çıktı. Yaban hayvanlarını fark edince ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce yol kenarındaki "dur" trafik levhasına, ardından betondan yapılmış su tahliye kuyusuna çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki annesi M.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı anne kızın, Düzköy'de bulunan bir yakının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, trafiğin kontrollü şekilde verildiği yolda aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.