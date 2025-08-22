Cenaze Törende Kargaşa: Torun Bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anneye bakmadıkları gerekçesiyle çıkan cenaze kavgasında torun bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün vefat eden 84 yaşındaki Ayşe Maçka'nın cenaze hazırlıkları sırasında mezarlıkta oğulları arasında tartışma çıktı. Anneye bakmadıkları gerekçesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Maçka'nın torunu, ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şahıs kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Maçka'nın cenazesi ise ikindi namazını müteakip Esentepe Mahallesi Sultan Murat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek. - KOCAELİ