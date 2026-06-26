Cep Telefonuyla Kopya Çekmeye Çalışan Genç Tutuklandı

Çekmeköy'de cep telefonunu şortunun içine gizleyerek girdiği AYT oturumunda yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalışan 20 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Haziran'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Eren K. (20), cep telefonunu şortunun içine gizleyerek sınav salonuna girdi. Sınav sırasında telefonuyla sayfalarının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulaması üzerinden soruların cevaplarını aratmaya çalıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından salondan çıkmak üzereyken görevlilerce durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada cep telefonu ele geçirildi.

Mustafa Eren K., sınava tek başına geldiğini ve telefonunu bırakabileceği yer bulamadığı için sessize alarak şortunun içine koyduğunu belirtti. Sınav başladıktan sonra aklına telefonla soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasında cevaplarını aratmak fikrinin geldiğini ifade eden şüpheli, bu amaçla Fen Bilimleri soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektiğini söyledi.

İfadesinde sınava girerken telefonu yanında bulundurma amacının kesinlikle kopya çekmek olmadığını öne süren Mustafa Eren K., "Sınav sırasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav sorularının fotoğrafını hiçbir kişiyle paylaşmadım ve herhangi bir yerde yayımlamadım" dedi.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Eren K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL