Çerkeş\'te cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Karamuklu Mahallesi Namık Kemal Kılıç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 09 AHG 888 plakalı cip, tali yoldan çıkan R.A. yönetimindeki 18 ACA 661 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI