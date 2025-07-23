Çerkeş\'te Tarlada Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Saçak beldesindeki bir tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çerkeş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını çevredeki ekili alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında bazı alanlar zarar görürken, ekiplerin zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI