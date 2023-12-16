 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkezköy'de asansör kazası - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy'de asansör kazası

Çerkezköy ilçesinde bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yara almadan kurtulan kişi, mahsur kaldığı asansörden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Çerkezköy\'de asansör kazası
16.12.2023 - 21:53,
Abone Ol

Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada: Şans eseri yara almadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Asansörün binanın giriş katından zemine çakılması ise şans eseri muhtemel bir faciayı önlemiş olurken, o sırada asansörde bulunan kişi yara almadan kurtuldu.

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fidan Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre binadaki bir eve mobilya getiren bir kişi, koltukla 0. kattan bindiği asansör zemin katta çakıldı. O anlar saniye saniye asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şans eseri kurtuldu

Asansörün binanın giriş katından, daha yukarı çıkmadan zemine düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan mobilyacı şans eseri hiçbir yara almadı. Bu vesileyle onlarca kişinin yaşadığı binada şimdilik muhtemel bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Çakılan asansörde mahsur kalan kişi ise büyük bir gürültü ile zemin kata inen binadaki vatandaşların çabası ile kurtarıldığı öğrenildi.

Birkaç gün önce asansörü 80.000 lira vererek tamir ettirdiklerini söyleyen apartman sakinleri bu olayın polise yansımamasına da tepki gösterdiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çerkezköy, Tekirdağ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de asansör kazası - Son Dakika


21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de asansör kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement