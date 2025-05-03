Çerkezköy'de Depo Yangını: 10 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de Depo Yangını: 10 Kişi Tahliye Edildi

Tekirdağ'da bir yapı marketin deposunda çıkan yangında 10 kişi tahliye edildi, müdahale sürüyor.

03.05.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle binadan 10 kişi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle tahliye edildi.

Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir yapı marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda meydana gelen yangın sonrası bir anda ortalık alev aldı. Duman ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla tahliye edilirken, ekiplerin kontrolüyle yangın yarım saat içerisinde kontrol alındı. Binadan tahliye edilen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Depo Yangını: 10 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:25:16. #7.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Depo Yangını: 10 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.