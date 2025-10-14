Çerkezköy\'de Fabrika Bacasında Yangın

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 6. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı. Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.