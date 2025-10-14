Çerkezköy'de Fabrika Bacasında Yangın - Son Dakika
Çerkezköy'de Fabrika Bacasında Yangın

14.10.2025 06:18
Çerkezköy'deki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 6. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı. Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

07:38
