Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında patlamalar meydana geldi. Yangın nedeniyle çevredeki diğer işletmelerde de panik yaşandı.

20.08.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangında patlama sesleri yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangında patlamalar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlar bölgede birçok bölgede görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevredeki diğer işletmelerde de panik yaşanırken yangında artarda patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin işi zor

Öte yandan dünde Çerkezköy OSB'de yine bir plastik fabrikasında yangın çıkmıştı. Daha o fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken bugün aynı ilçede yangın çıkması hem endişeye neden oluyor hem de ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3-sayfa, İtfaiye, İtfaiye, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:14:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement