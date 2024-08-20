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Çerkezköy'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangında patlama sesleri yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangında patlamalar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlar bölgede birçok bölgede görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevredeki diğer işletmelerde de panik yaşanırken yangında artarda patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin işi zor

Öte yandan dünde Çerkezköy OSB'de yine bir plastik fabrikasında yangın çıkmıştı. Daha o fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken bugün aynı ilçede yangın çıkması hem endişeye neden oluyor hem de ekiplerin işini zorlaştırıyor.