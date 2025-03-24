Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı - Son Dakika
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Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Firari olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

24.03.2025 12:49  Güncelleme: 14:01
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde, V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Sonrasında V.A. ağabeyi ve yengesiyle birlikte kızı kaçırmaya karar verdi.

YENGE DURDURDU, AĞABEY ARABAYA BİNDİRDİ

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T.'nin cadde üzerinde yürüdüğü esnada, V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre S.T.'yi lafa tutarken o sırada V.A. hafif ticari araçla bölgeye yanaştı. O sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla arabaya bindirdi. Ardından alandan hızla uzaklaşırken, kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yenge S.A. gözaltına yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasında şok! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı
Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • BURAK HANZADE:
    karı varsa son dakika editörü orda 44 5 Yanıtla
  • aragorn:
    KAÇIRILMADAN ÖNCE KIZDI ŞİMDİ..... 4 17 Yanıtla
  • mert çelik:
    tıyatro oynamışlar kız gülüyor zaten bılıyor 6 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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