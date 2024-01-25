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Çerkezköy'de otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi - Son Dakika
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Çerkezköy'de otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, servis minibüsü çarpmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çerkezköy\'de otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi
25.01.2024 - 19:02,  Güncelleme: 19:03
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veliköy Mahallesi ışıklardan dönüş yapmak isteyen H.K. yönetimindeki 59 J 2250 plakalı servis minibüsüne, Çorlu'dan Çerkezköy'e seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 59 AGY 970 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, servis minibüsünün boş olması muhtemel faciayı önledi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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