Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Çerkezköy\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı, 2 çalışan etkilendi.

03.10.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangından 2 fabrika çalışanı etkilenirken, çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın havadan da görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Serteks isimli tekstil fabrikasının içerisinde suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan 2 kişi yangından etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde yangından etkilenen çalışanlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çalışanları bölgedeki hastanelere sevk etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, çevredeki fabrikalar da ürünlerini güvenli yerlere taşıdılar. Emniyet ekipleri, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması amacıyla fabrika civarını yaya ve araç girişine kapadı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın havadan da görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 19:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement