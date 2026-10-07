Çerkezköy-Kapaklı yolunda 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesi yolu üzerinde otomobil, servis minibüsü ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolunda meydana geldi. Çerkezköy istikametinden Kapaklı yönüne seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre ışıklardan geçerken ters yöne girdi. Otomobil önce karşı yönden gelen kamyonete yandan çarptı, ardından servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.